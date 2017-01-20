Başarılı Öğrencilerden Kaymakam Ekinci'ye Ziyaret

Ankara Kalkınma Ajansınca düzenlenen, "Girişimci Öğrenciler Akıllı Cihaz Tasarlıyor" yarışmasında ikinci olan Beypazarı Akşemseddin Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.



Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde düzenlenen yarışmaya 216 öğrenci katıldı.



Yarışmada ikinci olan Beypazarı Akşemseddin Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle Kaymakam Ekinci'yi ziyaret etti.



Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Ekinci, "Güzel bir tatili hak ettiniz. En kısa sürede okulunuzu ziyaret edeceğim." dedi.



Öğrenciler Nihle Uslu, Hayrunnisa Satılmış, Sudenur Karaçam'ın yarışmaya Fen Bilimleri Öğretmeni Muhammed Uğur Özkan ile Bilgisayar ve Kontrol Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Sinan Hasırlı uzmanlığında katıldıkları öğrenildi.