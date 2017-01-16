Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

TEOG ve 'Asımın nesli 15 Temmuz'u anlatıyor' konulu yarışmada dereceye giren öğrenciler Yeşilyurt Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından ödüllendirildi.



Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği törende (TEOG) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda başarılı olan 127 öğrenci ile 'Asımın nesli 15 Temmuz'u anlatıyor' konu başlığı altında düzenlenen liseler arası mektup ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül törenine Yeşilyurt Kaymakam Vedat Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Polat: "Bilgi ve ilime sımsıkı sarılalım, çok okuyalım"



Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan'15 Temmuz ve Gençlik' konulu slayt gösterisi ve yemek ikramından sonra söz alan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat eğitimin öneminden bahsetti. TEOG sınavı ile 'Asımın Nesli 15 Temmuz'u Anlatıyor' yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden Polat, "Gençlerimizin okuması, öğrenmesi, kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmeleri bizim en büyük zenginliğimiz ve en büyük gücümüzdür. Çünkü bizler geçmişte bilgi ve ilimden uzaklaşınca kaybeden taraf olduk, bunun için eğitim çok önemlidir. İnsanoğlu kendisini eğitmeli ve geliştirmelidir. Biz okumayı en başa alan bir dinin mensuplarıyız" dedi.



Bilgide ve ilimde kazanmak durumunda olduklarını dile getiren Başkan Polat, "Bilgide yetersiz kalınca ve uzaklaşınca sanayini devrimi yakalayamadık ve rakiplerimiz bizi geçti. Dünyadaki değişim ve dönüşüme göre kendimizi yenileyemedik. Okuma ve bilgi alanında kaybedilince teknoloji başta olmak üzere birçok alanda kaybeden tarafta olduk. Bunun önüne geçmek için özellikle gençlerimizin çok okumaları, araştırmaları, dünyadaki gelişimleri sürekli takip etmeleri gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kamu ve kuruluşlarla ortak projeler üreterek eğitime tam destek veriyoruz. Eğitim hizmetlerini ciddi şekilde önemsiyoruz. Bizi asıl sevindiren çocuklarımızın katıldıkları TEOG ve 'Asımın Nesli 15 Temmuz'u Anlatıyor' yarışmalarında gösterdikleri üstün başarılarıdır, onları yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı okul, aile ve çevre ile bağlantılıdır. Okuldaki yeterli eğitim, iyi bir çevre ve iyi bir aile ortamı birleştiği zaman başarı ortaya çıkar" diye konuştu.



TEOG'da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi



TEOG sınavında tam puan, bir ve iki yanlış yapan, okul birincisi olan toplam 127 öğrenciye Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve diğer protokol üyeleri tarafından hediye çeki ve çeşitli hediyeler takdim edildi.



15 Temmuz'u anlatan "Asım'ın Nesli"ne ödül



Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen 'Asımın Nesli 15 Temmuz'u Anlatıyor' liseler arası mektup ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise çeşitli hediyeler takdim edildi.



Yarışmaların şiir dalında birinci Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesinden Mahmut Can İlhan olurken, ikinci A.Kadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesinden Şafak Aladoğan, üçüncü ise Beydağı Anadolu Lisesinden Furkan Ozancı oldu. Mektup dalında ise birinci Sadrettin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesinden Elif Taştemir olurken, ikinci Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesinden Esra Elif Turgut, üçüncü Hasan Akbudak İMKB Lisesinden Simgenur Maraş oldu. - MALATYA