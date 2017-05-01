Başarılı Öğrenciler Çanakkale Gezisiyle Ödüllendirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen liselerarası Çanakkale konulu şiir yarışmasında dereceye giren 34 öğrenci Çanakkale'ye götürüldü.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya'nın 13 ilçesinden seçilen 34 öğrenci, ilk kez Çanakkale Şehitliğini görmenin heyecanını yaşadı.



Önce uçakla İstanbul'a oradan da kara ve deniz yoluyla Çanakkale'ye ulaşan öğrenciler, Çanakkale Şehitliği ziyaret ederek şehitler için dua etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, yarışmada ilk 3'e giren ve mansiyon ödülü alan öğrencilerin hepsinin kız olmasına dikkati çekti.



Son 10 yıldır Çanakkale'yi daha şanına yakışır şekilde andıklarına vurgu yapan Mumcu, "7 düvele karşı mücadele ettiğimiz bir savaş. Tek tarihleri Çanakkale'de İngilizlerle birlikte yapmaya kalktıkları ülkemizi işgal girişimi olan Anzaklar, her yıl gelip yenilişlerinin, mağlubiyetlerinin tadını çıkarıyorlar.



Bunu kutluyorlar, ama hamdolsun gerçekten gurur duyduğumuz büyük bir tarihe dipnot düşen çok önemli bir galibiyettir bizim için Çanakkale Savaşları." şeklinde görüş bildirdi.