Başarılı Meslek Lisesi Öğrenci Ödüllendirildi

Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın başarılı bir meslek lisesi öğrencisine verilmek üzere kendisine emanet ettiği kol saatini, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Bölümü 11. sınıf öğrencisi Ebubekir Bacak'a takdim edildi.



Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altınsoy, okul müdürü Cemal Dalcı, bölüm şefi Rıza Kaleli ve öğrenci Bacak'ı makamında konuk etti. Ziyarette Milli Eğitim Şube Müdürü Malik Erdoğan'da hazır bulundu.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın hediyesini başarılı öğrenci Bacak'a takdim eden Altınsoy, şunları kaydetti:



"Başarılı bir meslek lisesi öğrencisi olan Ebubekir Bacak'a Türk-İş Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay'ın hediyesini takdim ettik. Bu hediyenin manevi önemi büyük çünkü başkanımız, bu saati kendi kolundan çıkardı ve kendisinin de bir meslek lisesi mezunu olduğunu belirterek saatin başarılı bir meslek lisesi öğrencisine hediye edilmesini istedi. Biz de okul müdürümüzle istişare ederek öğrencimizi tespit ettik ve bu önemli hediyeyi takdim ettik. Saat ve zaman bizim için önemli bir kavramlar. O açıdan da ben bu hediyeyi oldukça anlamlı buluyorum. Tüm öğrencilerimizin zamanı etkili kullanarak, vakitlerini planlayarak çalışmasını ve ülkemizin geleceği için gayret göstermesini arzu ediyorum. Öğrencimizin bu saati iyi muhafaza etmesini ve her baktığında meslek lisesi mezunu olan bir kişinin Türk-İş Genel Başkanlığı görevine kadar gelebileceğini hatırlamasını istiyoruz. Biz okulunda çalışkanlığı ve kişiliğiyle örnek olan bu öğrencimizin başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyoruz."



Altınsoy, öğrenciyi yetiştiren ailesi ve öğretmenlerine teşekkür ederek, saatle birlikte Ebubekir Bacak'a kitap ve çeşitli hediyeler de verdi.