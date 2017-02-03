Başarılı Judocular Coşkuyla Karşılandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de sporcuları tek tek tebrik ederek, sevinçlerine ortak oldu. Yeşil-beyazlı judocular 3.'lük kupasını Memiş'e takdim ederek, önümüzdeki şampiyonalarda büyük başarıların sözünü verdi.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ordu'da yapılan Ümitler 1. Lig Seçme Müsabakalarında Türkiye 3.'sü olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Manisa'ya döndü. 3.'lük kupası ile Manisa'ya dönen yeşil-beyazlı judo takımını Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş karşıladı. Yeşil-beyazlı judoculara, Manisa Judo İl Temsilcisi Serhat Temür, Manisa Büyükşehir Belediyespor Antrenörleri Fatih Akçan ve İsmail Canıtez de eşlik etti.

HER BRANŞTA BAŞARI

Başarılı sporcuları ve antrenörleri tek tek tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Biz profesyonel bir spor kulübüyüz. Bu doğrultuda her branşta başarıyı hedefliyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmaların karşılığını da güzel başarılarla alıyoruz. Bu anlamda atletizmde katıldığı her yarışta aldığı derecelerle bizleri gururlandıran bir sporcumuz var. Cimnastikde kazandığı başarılarla ülkemizin gündeminde yer alan Ayşe Begüm Onbaşı var. Judoda çok sayıda takımı geride bırakarak 3.'lük kupasını Manisa'mıza getirmeyi başaran bir takımımız var" dedi.

BAŞARILARINIZLA GURURLANIYORUZ

Yeşil-beyazlı judocuların başarılarıyla gururlandıklarını da dile getiren, Memiş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz adına sizleri bir kez daha tebrik ediyor, daha nice büyük zaferlere imza atacağınıza inanıyorum" dedi. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Judo Takımı, 3.'lük kupasını Memiş'e takdim ederek, büyük başarıların sözünü verdi.