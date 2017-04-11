Başarılı Judocu Şişmanlar Avrupa Üçüncüsü Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu Mert Şişmanlar, Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda 81 kg'da Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı.



Judo da tarih yazmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Mert Şişmalar, Avrupa'ya yine imzasını attı. Çekya'da düzenlenen, 31 ülkeden 677 sporcunun mücadele ettiği Ümitler Avrupa Kupası'nda, mücadele eden Mert Şişmanlar, 81 kg'da bronz madalya kazandı. Mert Şişmanlar, Macaristan'dan Gergo Vıda'yı, Azerbaycan'dan Orkhan Gulıyev'i, Ukrayna'dan Ivan Yureskul'u ve Moldova'dan Eugen Matveıcıuc'i, İppon (Tam Puan) ile yenerek Avrupa Kupası 3'üncüsü oldu. Şişmanlar aldığı madalyalarla, bu yıl yapılacak Ümitler Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Gençlik Oyunları Festivali (EYOF) öncesinde yeni madalyalar için ümit verdi.



'Gurur duyuyoruz'



Avrupa Kupası'nda başarılı sporcu Mert Şişmanlar'ın ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Judo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ve Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazanan başarılı kardeşimiz Mert Şişmanlar'ı tebrik ediyorum. Türk Bayrağı'nı Çekya'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda dalgalandırdığı için gurur duyuyoruz" dedi.



Şişmanlar'ın önemli başarılar elde etmeye devam edeceğine olan inançlarının tam olduğunu vurgulan Memiş, "Bu yıl yapılacak Ümitler Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Gençlik Oyunları Festivali'nde madalyalar alacağına inanıyorum. Spor Kulübümüzün yetiştirdiği başarılı sporcular ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil ediyor. Bundan sonra da alacağımız madalyalarla bu başarıyı sürdüreceğiz." diye konuştu. - MANİSA