Başarılı Emniyet Personeline Ödül

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde başarılı emniyet mensupları taltif edildi.



Emniyet personeline Kaymakam Suat Seyitoğlu tarafından başarı belgesi verildi. Halk Eğitim Merkezi'ndeki törende konuşan Seyitoğlu, kamu hizmetlerinde göstermiş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı 37 personeli taltif ettiklerini söyledi.



Kaymakam Seyitoğlu, "Üstün ve gayretli çalışmalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Türk polisi vatandaşların her zaman mal ve can emniyetinin teminatçısıdır. Bundan sonra da aynı gayret ve hevesle vazifenizi ifa edeceğini umuyorum. Vatandaşın huzur ve güveni için gerekirse 7 gün 24 saat aralıksız çalışacağınızdan hiç şüphem yok" dedi. - BURSA