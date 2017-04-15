Başarılı Eğitimcilere Belge Verildi

Dörtyol'da, görevli oldukları okullarda başarı gösteren 198 idareci ve öğretmene başarı belgesi verildi.



Kaymakam Recep Soytürk, Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, ilçede TEOG sınavları ile sosyal ve kültürel faaliyetlerde gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle okul idareci ve öğretmenlerini tebrik etti.



Tüm eğitim camiasının başarılı olduğunu ifade eden Soytürk, "Ancak bu arkadaşlarımız onlardan bir adım daha öndedir, bu nedenle çalışmalarını desteklemek ve onları onurlandırmak için bazı arkadaşlarımıza başarı belgesi düzenledik. TEOG sınavları kapsamında idareci ve öğretmenlerimizin özverili çalışmasıyla ilçemizde başarı oranı üst seviyeye çıkmıştır." dedi.



Konuşmaların ardından başarılı eğitimcilere belgeleri verildi.