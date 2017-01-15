Başarılı Bir Erp Entegrasyonu İçin Neler Gerekli?

Logo Kıdemli Satış Uzmanı Tolga Alper, başarılı bir ERP entegrasyonu için neler gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Alper, "Başarılı bir ERP entegrasyonu için öncelikle şirketlerin buna bir proje gözüyle bakıp doğru kaynakları kanalize etmesi ve yönetim olarak bu kaynakların arkasında durması gerekiyor. Bunun haricinde talip olduğunuz işi çok iyi etüd etmeniz çok iyi analiz etmeniz, yapılacak işi anladığınıza dair müşteriye çok sık feedback vermeniz gerekiyor ki mutabık kaldıktan sonra ERP süreçlerinin optimal sürelerde bitmesini sağlayın ve müşteri memnuniyetine erişin. Bu anlamda tabi ki yazılım kalitesi çok çok önemli. Yazılımınızın da mükemmele yakın şekilde çalışıyor olması gerekli" diyerek işin uygulama tarafını üstlenen proje ekibinin de oldukça önemli olduğunu vurguladı.