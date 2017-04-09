Başarılı Bir Eczane Olabilmek İçin İletişimin Önemi

Wise TV'ye konuşan Phusion Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Fikret Küçükkoyuncu, eczanelerin başarılı olabilmesi için neler yapması gerektiği hakkında bilgi verdi.



Başarılı bir eczane olmak için, firmaların müşterileri ile çok iyi iletişime geçen bir danışmanlık hizmeti vermesi gerektiğinin altını çizen Küçükkoyuncu, "İyi bir iletişim, eczanelerin diğer bütün satış noktalarından ayırt edici özelliği. Sağlık zincirinin bir parçası olduğu için halkın sağlığını merkeze koyan doğru bir danışmanlık bir eczane için olmazsa olmaz önemde bir özelik. Eczacının işinin başında durarak müşterisiyle sürekli ilgilenerek, reçete veya reçete dışı ürünlerinde ihtiyaçlarını anlayarak doğru ürünleri sunabilmek için danışmanlık yapıyor olması lazım. Bu bir eczanenin varoluş sebebi. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için eczacının gerekirse dekorasyon, ekip ve ürün çeşitliliğine yatırım yaparak işini geliştirmesi gerekiyor. Var olan düzeni koruyarak farklı sonuçlar beklemek pek mümkün değil." şeklinde konuştu.