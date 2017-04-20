Başarı Öyküleri "Dünyayı İnşa Edenler"De Toplandı

Tuğba Ejder, iş dünyasında başarılarıyla adından söz ettiren isimlerin yaşam öykülerini, "Dünyayı İnşa Edenler" isimli kitabında okuyucuya aktardı.



Ejder, iş adamlarının yaşamlarını, hayata bakış açılarını, acılarını ve mutluluklarını okuyucuyla paylaştığı "Dünyayı İnşa Edenler" kitabında, şaşırtıcı bir dünyanın kapılarını aralıyor.



Panama Yayıncılık'tan çıkan, iş adamlarının başarı hikayelerininin anlatıldığı kitabı Enka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şarık Tara'nın isteği ile tarihe iz bırakmak için hazırladığını belirten Ejder, "Onların hayatlarına konuk olmak, onları yakından tanımak büyük gururdu benim için. Böyle bir işe imza atmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Önemli iş adamları buluştu



Kitapta Şarık Tara'dan çocukluğunda okula gitmek için her gün 1,5 saat yürüdüğünü anlatan Güriş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İdris Yamantürk'e, Mardin'in Midyat ilçesinde doğan, yıllarca amcasını baba bilerek büyüyen Yenigün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün'den üniversiteyi burslarla okuyarak bugün binlerce çocuğa eğitim imkanı sağlayan Gama Holding Onursal Başkanı Erol Üçer'e kadar pek çok ismin ilginç hayat hikayeleri yer alıyor.



Genç yaşında sevdiklerini kaybeden ama hayata sımsıkı tutunan Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık'tan bisiklet özlemiyle büyüyen Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ve Makyol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Çebi'ye kadar çok sayıda iş adamının yaşam öyküleri de kitapta anlatılıyor.