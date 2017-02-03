Başarı Öğrencilerden, Tatil Belediyeden

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçede eğitim gören 320 lise öğrencisini Çanakkale–Assos Kış Kampı ile ödüllendirdi. Tatilden yararlanan öğrencilerin Zeytinburnu'ndaki lise idarelerince belirlendiği ara tatil dönemi kış kampından akademik başarı gösteren öğrencilerin yanı sıra sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda başarı gösteren gençler de yararlandı.

SPOR YAPARAK STRES ATTILAR

Yoğun ders çalışma temposundan sonra gençlerin nefes aldığı kampa Zeytinburnu Belediyesi Kayalaraltı Sosyal Tesisleri ev sahipliği yaptı. Mevsime uygun, zengin içeriklerle planlanan kampta salon sporlarından, okuma atölyelerine, drama eğitiminden, senaryo yazımına kadar pek çok atölye gençleri cezp etti.



Masa tenisi, okçuluk, atıcılık, tezhip gibi sportif ve kültürel aktivitelerin dışında şehitlik gezilerinin de yapıldığı kış kampında Çanakkale ruhu yeniden yaşatıldı. Doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin tarih mirasıyla da dikkat çeken bölgenin önemli mekanları da gençlerin gezi programında yer aldı. Ülkenin kaderine yön veren sayısız olaya ev sahipliği yapan Çanakkale'nin tanıklık ettiği büyük destanın anlatıldığı seminerlerde gençler, Çanakkale'nin manevi ikliminden de yararlandı.

3 YILDA 1500 ÖĞRENCİYE KARNE HEDİYESİ

Tüm sportif ve fiziksel etkinlikleri profesyonel eğitmenlerle birlikte gerçekleştiren gençler, gezi, seminer ve atölyelerde de alanında uzman isimlerle bir arada oldu. Kamp süresince öğrencilerle birebir ilgilenmek üzere görevlendirilen 20'ye yakın eğitmenle birlikte güvenlik personelinden, servis ve temizlik görevlilerine kadar onlarca personel de gençlerin keyifli bir tatil geçirmesi için görev aldı.

Atölyelerde yazdıkları senaryoların kısa filmlerini çekme fırsatını da bulan öğrenciler, bu alanda profesyonel bir prodüksiyon ekibinden de destek alarak, senarist ve oyunculuğu kendilerinin üstlendikleri filmlerde yönetmenliğe ilişkin ilk tecrübelerini yaşama imkanını buldular.



