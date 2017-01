Başarı Merdivenlerini Tek Eliyle Tırmandı

ERDAL TÜRKOĞLU - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşamını sürdüren ve doğuştan iki bacağı ile bir kolunun dirsekten aşağısı olmayan Muhammed Bilgili, azmi ve başarılı hayatıyla görenlerin takdirini topluyor.



İlçede kendine ait iş yerinde bilgisayar tamirciliği ve programcılığı yapan 33 yaşındaki Bilgili, görenlerin hayretler içinde kalarak alkışladığı, örnek bir hayat sürdürüyor.



İki bacağı ile bir kolunun dirsekten aşağısı olmadan dünyaya gelen Bilgili'nin çocukluğundan gençlik yıllarına kadar her anında bir başarı öyküsü bulunuyor.



Doğduğunda doktorların şaşırdığı ve "Uzun yaşayamaz, yaşasa da yatağa bağımlı kalır" dediği Bilgili, henüz okulun ilk günlerinde zekasıyla dikkati çekerek okul idaresi tarafından ikinci sınıfa alındı.



Okul yıllarına sınıf birincisi olarak devam eden Bilgili, ortaokul ve lise çağlarında merak sardığı satrançta 2001'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca liseler arasında düzenlenen turnuvada Türkiye ikincisi olmayı başardı.



Üniversite eğitimini de tamamlayan Bilgili, engelini unutarak hem aile hayatını hem iş hayatını hem de sosyal yaşantısını başarılı şekilde sürdürüyor.



Gündelik yaşantısının büyük bölümünü kimseye muhtaç olmadan sürdürebilen evli ve 1 çocuk babası Bilgili, bilgisayar tamirciliği ile programcılığının yanı sıra, iki yıldır şampiyon olan Hatay 1. Amatör Küme takımlarından Yayladağıspor futbol takımının başkanlığını, gazetecilik faaliyetlerini ve birçok sivil toplum örgütünün de yöneticiliğini yürütüyor.



Ulaşımını kendi kullandığı ATV türü motosikletle sağlayan Bilgili, tek elinden destek alarak kendini çekerek araçsız da ilerleyebiliyor. Dirsekten aşağısı olmayan diğer kolundan da en iyi şekilde yararlanan Bilgili, hem cisimleri tutuyor hem de klavyede yazı yazabiliyor.



"Birçok insanın eline geçmeyecek imkanlar elime geçti"



Muhammed Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana engelini hiç aklına getirmediğini belirterek herhangi bir engeli yokmuşçasına normal yaşantısına devam ettiğini aktardı.



Okul yıllarında diğer arkadaşlarının elde edemediği başarıları yakaladığını söyleyen Bilgili, şöyle devam etti:



"Ben doğduğumda insanların şaşkın bakışları arasında, yaşayıp yaşayamayacağım konuşulurken başarıya tutunan, normal insanlardan da başarılı biri oldum. Birçok insanın eline geçmeyecek imkanlar elime geçti. Üniversite eğitimi dahil hepsini tamamladım. 2002 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi muhasebe bölümünü okuduğum günlerde henüz 18 yaşındayken bilgisayar üzerine iş yeri açtım. Hem iş hayatımı hem de okul hayatımı sürdürdüm. 2004 yılında okuldan mezun olarak işime devam ettim."



İş ve eğitimin yanı sıra sosyal hayatta da aktif olmaya çalıştığını anlatan Bilgili, ilçenin ilk gazetesi olan ve 8 yıldır yayımlanan Yayladağı Ekspres Gazetesi'ni kurduğunu aktardı.



Bilgili, kentteki 3 farklı dernekte yönetim kurulu üyeliği yaptığını da ifade ederek şunları söyledi:



"Şu an gazetede köşe yazarlığı ve habercilik işlerimi sürdürüyorum. Hayatımı oldukça dolu geçiriyorum. Bunun yanı sıra evliyim ve 1 çocuğum var. Onlara da iyi bir baba ve eş olmaya gayret gösteriyorum. Hayatımı yüzde yüz engelsiz yaşıyorum. 33 yaşındayım ve bu yaşıma kadar hayatımı engelsiz gibi yaşıyorum. Hayatı böyle kabul ettim ve asla kendimi engelli gibi görmedim. Biri hatırlatmasa engelli olduğumu bile unutuyorum. Bununla ilgili bir hadise yaşadım. Birkaç yıl önce bir büyüğüm yanıma gelerek engelliler günümü kutladığında benim zoruma gitmişti ve içten içe kızmıştım ona."



Bundan sonra da hedefleri olduğuna işaret eden Bilgili, bu hedeflere ulaşmak için durmadan azimle çalıştığını vurguladı.



Başkanlığını yaptığı Yayladağıspor'u profesyonel liglere çıkartmak istediğine de dikkati çeken Bilgili, kendisine her zaman destek veren ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.