Başakşehirli Ufuk Ceylan ile Volkan Babacan, Gazeteciyi Yumrukladı

Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu.

Ortaya çıkan görüntülerde ise Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın gazeteciyi yumrukladığı ve ittiği görülüyor. Kargaşada ise defans oyuncusu Yalçın Ayhan, basın mensubuna tekme atıyor.