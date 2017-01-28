Başakşehirli kadınlar stresini dans ederek atıyor

Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün kadınlara özel ücretsiz spor günleri başladı. Ücretsiz spor günlerinde alanında uzman eğitmenler tarafında kadınlara Pilates ve Mix Dans (Zumba) dersleri veriliyor. Salı ve Perşembe olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilen derslerde Başakşehirli kadınlar hem spor yapıyor hem de stres atıyor. Bahçeşehir Spor Parkı'nda başlayan derslere kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Beklenenin üzerinde 400 kişiye yakın bir talep gelmesi üzerine dersler, Salı ve Perşembe günleri 14.00-15.00 ve 15.00-16.00 saatleri arası birer saat olarak verilmeye başlandı. Alanında uzman eğitmenlerin kontrolünde yapılan ücretsiz Pilates ve Zumba dersleri yaz ayına kadar devam edecek.

Eğitmen Başak Aslan Unutmaz, bu kadar talep olacağını düşünmediklerini belirterek, "Kalabalık olunca enerjide yüksek oluyor. Bende ders yaparken çok keyif alıyorum. Derslerin işleniş şekillerinden biraz bahsedecek olursak dans derslerinde on üç parçadan oluşan belli koreografilerimiz var. Müzik eşliğinde katılımcılarla birlikte dans ediyoruz. Pilates de ise kişilerin sağlık durumlarına göre hareketleri modifiye ediyoruz. Bel, boyun, diz de problem olan insanların neyi yapıp yapmayacağı üzerine çalışıp hem omurga sağlığını korumak hem de kilo vermeye yardımcı oluyoruz" dedi.

Her şeyi yemek dengeli yemek

"Spor tek başına yeterli olmaz bu yüzden beslenmeyle de desteklemek gerekir" diyen Başak Aslan Unutmaz, spordan sonra yapılacaklar hakkında tüyolar verdi. "Beslenme, uyku düzeni ve sporla birlikte vücut sıkılaşır ve zamanla kilo verilir. Spordan sonra asla yemek yenmemesi gerektiği düşünülüyor ancak hangi saat de ne yememiz gerektiğini bilirsek daha sağlıklı kilo veririz. Her şeyden dengeli bir şekilde tüketildiği takdirde dengeli beslenmiş oluruz."

Ücretsiz pilates ve zumba derslerine yoğun ilgi gösteren Başakşehirli kadınlar ise uygulamadan dolayı çok memnun olduklarını ifade ettiler.