Başakşehirli Futbolcuların Saldırdığı Gazeteci: Eskiden Başakşehir'de Oynadım

Başakşehirli futbolcuların Rizespor maçı sonrasında saldırdığı A Spor muhabiri Selman Kutlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kutlu, kendisinin de eski bir sporcu olduğunu ve Başakşehir'in PAF takımında oynadığını açıkladı.

Selman Kutlu'nun açıklaması şöyle;

"Lisansım Başakşehir'de. 2004 yılında Başakşehir'de oynadım. PAF takımda oynadım. Sonra sakatlık yaşadım ve bırakmak zorunda kaldım. Bu da beni çok üzüyor"

"İYİ Kİ AİLEM BENİ O HALDE GÖRMEDİ"

Selman Kutlu maçtan sonra eşi, annesi ve iki çocuğunu aracına gönderdiğini söylerken "İyi ki beni o halde görmediler" diye konuştu. Kutlu ayrıca yere düştüğü sırada Yalçın Ayhan'ın kendisini hedef aldığını ve o sırada bir emniyet görevlisinin üzerine kapaklandığını ve darbeyi onun aldığını ifade etti.