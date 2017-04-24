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Başakşehirli Futbolcular Pfdk'ya Sevkedildi
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Başakşehirli Futbolcular Pfdk'ya Sevkedildi

Başakşehirli futbolcular PFDK'ya sevkedildi.

Başakşehirli Futbolcular Pfdk'ya Sevkedildi