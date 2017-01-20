Başakşehirli Edin Visca, Bonservisini Yüzde 4250 Arttırdı

Süper Lig'in lideri Başakşehir'de en dikkat çekici performanslardan birini gösteren Edin Visca, bonservis bedelini yüzde 4250 oranında arttırdı.

200 BİN EURO'YA GELMİŞTİ

2011-2012 sezonu başında Bosna'nın Zeljeznicar takımından 200 bin Euro'ya o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan futbolcu, Süper Lig'de 5. sezonunu geçiriyor. Şimdiye kadar İstanbul ekibinin formasını 146 kez giyen Edin Visca, bu mücadelelerde 39 gol atarken 28 de asist yapma başarısı gösterdi.

Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Boşnak yıldızın son açıklanan rakamlara göre piyasa değeri ciddi oranda arttı.

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Almanya kaynaklı Transfermarkt değerlerine göre oyuncunun bonservisinin 8.5 milyon Euro olduğu açıklandı. Bonservis bedelini yüzde 4250 oranında arttıran Visca'nın kulübüyle sözleşmesi ise 2020 yılında sona eriyor.