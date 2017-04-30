Başakşehir 'Yarış Bitmedi' Dedi

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ligin bitimine 5 hafta kala puan farkını 4'e indirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cengiz'in Marcelo'yu geçip, yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti. 1-0



12. dakikada Attamah'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Visca'nın topu ceza sahası içi sol tarafta bulunan Adebayor'a attı. Adebayor'un kale dibinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



15. dakikada Oğuzhan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta sol direkten dönen top ceza sahası içinde bulunan Talisca'da kaldı. Talisca'nın vuruşunda Volkan Babacan ayaklarıyla yaptığı müdahale ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



18. dakikada Mossoro'nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cengiz'in sert vuruşunda top, kaleci Fabri'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-0



32. dakikada Cenk'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın vuruşunda kaleci Volkan topu kornere gönderdi.



45. dakikada orta sahada topla buluşan Mossoro'nun topu sürerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.



57. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın yerden vuruşunda kaleci Volkan topu kurtardı.



82. dakikada sağ kanattan Çaiçara'nın yerden pasında ceza yayı noktasından Hakan'ın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.



87. dakikada Beşiktaş, orta sahada Aboubakar'ın ortasında ceza yayı içinde topu göğsüyle kontrol eden Demba'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1



89. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Visca, şutunda yon yan direğe çarparak dışarı çıktı.



KÜNYE



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Aplaslan Dedeş xx



Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Bekir xx, Attamah xx, Eren xx, Holmen xx, Emre xx (Hakan dk. 79 x), Visca xxx, Mossoro xxx (İrfan Can dk. 85 ?), Cengiz xxxx, Adebayor xxx (Mustafa Pektemek dk. 82 ?)



Yedekler: Faruk, Uğur, Alpaslan, Napoleoni



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Beşiktaş: Fabri x, Gökhan x, Marcelo x, Tosic x, Adriano x, Atiba x (Tolgay dk. 45+3 x), Oğuzhan x, Quaresma x, Talisca x, Babel x (Aboubakar dk. 56 x), Cenk x (Demba Ba dk. 78 xx)



Yedekler: Tolga, Beck, Atınç, Necip



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Cengiz (dk. 7 ve 18), Adebayor (dk. 12) (Medipol Başakşehir), Demba Ba (dk. 87) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Adebayor, Emre, Mossoro (Medipol Başakşehir), Tosic (Beşiktaş)



(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)