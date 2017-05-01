Başakşehir ve Beşiktaş'ın Kalan Maçları!

Süper Lig'de Başakşehir, Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da yenerek şampiyonluk ümitlerini sürdürdü.



Bu kritik skor sonrasında gözler iki takımın da kalan maçlarına çevrildi.



Kalan maçlara bakıldığında Başakşehir'in fikstür avantajının olduğu görülüyor.



Süper Lig'in bitimine 5 hafa kala Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in oynayacağı maçlar şu şekilde:



BEŞİKTAŞ:



Beşiktaş – Fenerbahçe (E)



Bursaspor – Beşiktaş (D)



Beşiktaş – Kasımpaşa



Gaziantepspor – Beşiktaş (D)



Beşiktaş – Osmanlıspor (E)



BAŞAKŞEHİR



Antalyaspor – Başakşehir (D)



Başakşehir – Gençlerbirliği (E)



Trabzonspor – Başakşehir (D)



Başakşehir – Adanaspor (E)



Kayserispor – Başakşehir (D)