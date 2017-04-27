Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Yeni Tarzı Dikkat Çekti

Başakşehir'in Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Abdullah Avcı çok konuşuldu. Saha kenarında zaman zaman Advocaat ile gerginlik yaşayan teknik direktör Avcı, yeni tarzıyla da dikkat çekti.

LUIS ENRIQUE'Yİ HATIRLATTI

Avcı'nın dar pantolonu ve beyaz ayakkabıları Barcelona'nın hocası Luis Enrique'nin giyim şeklini hatırlattı.

Sosyal medyada da Abdullah Avcı'nın imajıyla ilgili birbirinden ilginç yorumlar yapıldı. İşte öne çıkanlar;

- Abdullah Avcı 'İşte Benim Stilim'de Kerimcan Durmaz'ı izleyip çıkmış gibi.

- Abdullah Avcı tarz olmuş.

- Biz siyah takımın altına beyaz ayakkabı giysek karakola götürürler.

- Abdullah Avcı'nın problemi bence pantolon abi çok dar.