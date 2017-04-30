Başakşehir Tarihe Geçti

Kasımpaşa'dan sonra bu başarıyı yakalayan ilk takım olan turuncu-lacivertliler, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını da 4'e indirerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını da sürdürdü.



Bu sezon Galatasaray ve Bursaspor'u ikişer, Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi birer kez yenen Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı da mağlup ederek, şampiyonluk yaşayan 5 takımı da yenmeyi başardı.



Turuncu-lacivertliler, siyah-beyazlı takım ile sezonun ilk devresinde oynadığı maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.



"DÖRT BÜYÜKLER"İ AYNI SEZONDA YENEN 5. TAKIM



Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı yenerek bir başka unvanın da sahibi oldu.



Abdullah Avcı'nın ekibi, lig tarihinde bugüne kadar "Dört büyükler" diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u aynı sezonda yenmeyi başaran 5. takım olmayı başardı.



Turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yarışı verdiği rakibini eli boş göndererek, 1987-1988'de Malatyaspor, 2001-2002'de MKE Ankaragücü, 2006-2007'de Bursaspor ve 2012-2013'te Kasımpaşa'nın "Dört büyükler"i aynı sezonda mağlup etme başarısını da tekrarladı.



Turuncu-lacivertliler, bu sezon 5 takıma karşı tek yenilgisini ise Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe karşısında deplasmanda 1-0'lık skorla yaşadı.



Medipol Başakşehir, sezonun geri kalanında ligde Trabzonspor'la, kupada ise Fenerbahçe'yle birer kez daha mücadele edecek.



MAÇLAR



Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 takımla bu sezon oynadığı maçlar şöyle:



Lig:



1. Hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0



2. Hafta: Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-2



10. Hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2



12. Hafta: Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1



15. Hafta: Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 1-0



18. Hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0



19. Hafta: Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0



27. Hafta: Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0



29. Hafta: Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-1



Kupa:



Son 16 turu: Medipol Başakşehir-Galatasaray: 2-1



Yarı final ilk maçı: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2