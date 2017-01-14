Başakşehir, Kayserispor ile Maç Yaptığı Esnada Rotman'ı Rakibine Kiraladı

Medipol Başakşehir, Rajko Rotman'ı, Kayserispor ile karşılaştıkları sırada rakiplerine kiraladı. Bu hareket spor tarihine geçti.

Başakşehir, Kayserispor ile Maç Yaptığı Esnada Rotman'ı Rakibine Kiraladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rotman'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'a gitmesi konusunda sarı-kırmızılı kulüple anlaştıklarını belirtti.

RESMİYET KAZANACAK

Saral, Kayserispor maçından sonra Rotman'ın transferinin resmiyet kazanacağını dile getirdi. Bu arada transfer Medipol Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken gerçekleşti.

KUPA MAÇLARINDA OYNADI

Turuncu-lacivertli kulüple 2018 Mayıs'ına kadar sözleşmesi bulunan Rotman, ligin 16 haftalık ilk bölümünde hiç forma giyemedi, yalnızca 3 maçta ilk 18'de yer aldı. Sloven oyuncu, Medipol Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'da oynadığı 3 maçta ise 90'ar dakika sahada kaldı.

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde de Senegalli Cheikhou Dieng'i, sezon başında transfer edildiği Avusturya ekibi Saint Pölten'e, sezon sonuna kadar kiralık olarak göndermişti.

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