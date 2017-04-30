Başakşehir'in Golü Ofsayt Mı?

Medipol Başakşehirin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmada çok tartışılan Adebayor'un golüne yayıncı kuruluş açıklık getirdi.



Medipol Başakşehirli yıldız golcü Adebayor'un 12. dakikada Beşiktaş ağlarına attığı gol büyük tartışma konusu olmuştu. Edin Visca Beşiktaş savunmasının arasından sıyrılmış topu Togolu golcü Adebayor'a vermiş ve deneyimli forvet pozisyonu golle sonuçlandırmıştı.



Yayıncı kuruluş, Başakşehir'in Adebayor ile bulduğu 2. golde Edin Visca'nın 43 cm ofsaytta olduğunu açıkladı.







Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.