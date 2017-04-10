Başakşehir, Galatasaray Maçından Sonra Şampiyonlar Ligi Müziği Çaldı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ni etkileyecek kritik maçta gülen taraf Medipol Başakşehir oldu.

MUCİZELERE KALDI

Lacivert turunculular evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda 'ben de varım' derken, sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi umutlarını mucizelere bıraktırdı.

3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Adebayor'un hat-tricki ve Mustafa'nın golüyle farklı bir galibiyete imza atan Başakşehir, artık 'Şampiyonlar Ligi'ndeyim mesajı gönderdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALDI

Hakem Cüneyt Çakır'ın maçı bitiren düdüğüyle birlikte stadyum hoparlörlerinden Şampiyonlar Ligi müziği çalınırken, Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet büyük bir coşku yaşadı.

Kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen Galatasaray taraftarları ise üzüntüden kahroldu.

Maç boyunca Galatasaray yönetimine ve futbolculara tepki gösteren sarı kırmızılı taraftarlar, maçın ardından da protestolarını sürdürdü.