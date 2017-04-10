Başakşehir, Galatasaray'ı Sahadan Sildi
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir karşısında ağır bir yenilgi aldı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 4-0 kazandı. Mücadele sarı-kırmızılı takım açısından adeta bir kabus gibi geçti.
Mücadeleye 3 gol birden atan Emmanuel Adebayor damga vurdu. Takımın diğer golü de Mustafa Pektemek'ten geldi. Sarı-kırmızılı takım, defansta yaptığı acemice hatalarla dikkat çekti. Abdullah Avcı'nın ekibi lider Beşiktaş ile puan farkını 5'e indirerek şampiyonluk şansını sürdürdü. Tudor'un takımı ise Fenerbahçe'nin 1 puan gerisine düşerek Şampiyonlar Ligi şansını sonraki maçlara bıraktı.
TUDOR SİLAHLARINI KULLANMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Lukas Podolski ve Wesley Sneijder gibi iki önemli futbolcuyu ilk 11'de oynatmadı. İki yıldız oyuncu 60'tan sonra oyuna girseler de artık çok geçti. Maç boyunca Başakşehir'in baskısını ve katı savunmasını aşamayan sarı-kırmızılı ekip, Volkan Babacan'ı yormadı.
YÖNETİM İSTİFA SESLERİ
Son maçlarda olduğpu gibi Başakşehir karşısında da oynanan kötü futbol, Galatasaray taraftarlarını öfkelendirdi. Tribünlerden yönetim istifa sesleri yükseldi. Semih Kaya ve Selçuk İnan gibi oyuncular sahadan çıkarken yuhlandılar. Sarı-kırmızılı cephede isyan vardı.
ADEBAYOR TEK BAŞINA YIKTI
Galatasaray savunması, Adebayor'u durdurmakta çaresiz kaldı. Kısa savunmanın içinde bir kule görevi yapan Togolu golcüyü durdurabilen olmadı. Öte yandan Yalçın Ayhan, Eren Derdiyok'a hava toplarında da büyük üstünlük kurdu.
ADVOCAAT İZLEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı için stada geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 28'nci haftasında 23 Nisan pazar günü Galatasaray deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya gelerek sarı-kırmızıları yakından takip etti.
Bu arada maç öncesi düzenlenen seremoniye çıkan çocuklar, 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle polis üniforması giydi.