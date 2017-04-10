Başakşehir Galatasaray'ı Bozguna Uğrattı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında şok bir sonuç ortaya çıktı. Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 yendi. Ev sahibi ekibin 3 golü yıldız oyuncu Adebayor'dan, 1 golü de Mustafa Pektemek'ten geldi. Başakşehir bu galibiyetle puanını 56'ya çıkararak zirve yarışını sürdürürken, 49 puanla dördüncü dördüncü sırada kalan sarı kırmızılı takımsa Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.



Alınan kötü sonuçtan dolayı mutsuz olan taraftarlar, 'Dursun Özbek istifa' ve 'Galatasaray liselilerin değildir' sloganları attı. Taraftarlar ayrıca sarı-kırmızılı futbolculara da sert tepki gösterdi.



MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada ceza sahası sol taraftan Cengiz'in pasında altıpasta topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.



11. dakikada ceza alanı içinde Semih Kaya'dan seken top ceza sahası içi sağ tarafta bulunan Mossoro'da kaldı. Mossoro'nun pasında Adebayor meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0



15. dakikada Cengiz'in sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Visca'nın kafa vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



35. dakikada Çaiçara'nın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında arka direkte topla buluşan Cengiz'in vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.



44. dakikada Çaiçara'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor'un kafa vuruşunda üst direğe çarpan top ağlara gitti. 2-0



50. dakikada sol kanattan Emre'nin kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Visca'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.



54. dakikada Mossoro'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.



57. dakikada Ahmet'i çalımlayıp geçen Visca kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Visca'nın vuruşunda Muslera'dan seken topu Adebayor tamamladı. 3-0



68. dakikada ceza sahası içi sağında bulunan Çaçaira'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Visca'nın vuruşunda defansa çarpan top, kalenin yanından kornere çıktı.



78. dakikada Podolski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından dışarı gitti.



86. dakikada savunmadan atılan uzun topta ceza sahası dışında Muslera'yı geçen Mustafa'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0



---KÜNYE---



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Olgun xx, Alpaslan Dedeş xx



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Çaiçara xx, Yalçın xx, Epureanu xx, Alpaslan xx, Mahmut xx (Attamah dk. 88 ?), Emre xx, Visca xx, Cengiz xx, Mossoro xx (Holmen dk. 73 x), Adebayor xx (Mustafa dk. 77 x)



Yedekler: Ufuk, Ferhat, Napoleoni, Hakan



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Galatasaray: Muslera xx, Semih x (Podolski dk. 67 x), Chedjou x, Ahmet Çalık xx, Josue x, Selçuk x (Tolga dk. 80 x), Linnes x, Yasin x, Rodrigues x (Sneijder dk. 67 x ), Bruma x, Eren x



Yedekler: Cenk, Hakan Balta, Nigel de Jong, Cavanda



Teknik Direktör: Igor Tudor



Goller: Adebayor (dk. 11, 44 ve 57), Mustafa (dk. 86) (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Yasin, Josue (Galatasaray), Alpaslan (Medipol Başakşehir)



(İHA)