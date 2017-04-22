Başakşehir Futbolcusu Emre Belözoğlu Maç Çıkışı Gazetecilere Saldırdı!

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçı sonrası stad dışında istenmeyen olaylar yaşandı. Maç sonunda teknik direktörlerin basın toplantısı yaptığı sırada Medipol Başakşehirli Emre Belezoğlu tel örgüler arkasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan bazı taraftarlarla görüştüğü sırada arkadan gelen bir taraftar küfür etti. Belezoğlu ve takıma arkadaşları taraftara tepki gösterdiği sırada görünt...