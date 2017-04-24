Başakşehir - Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu!

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türjiye Kupası maçını Mete Kalkavan yönetecek.



Ziraat Türkiye Kupası'nda, yarı final birinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.



Buna göre, 26 Nisan Çarşamba günü, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta Mete Kalkavan düdük çalacak.



Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay'ın yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat.



Kaynak: Sporx.com