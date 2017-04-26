Başakşehir-Fenerbahçe Maçı Öncesi Şok Görüntü

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesi stadı arılar bastı. Yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan görüntü görenleri şok etti.



Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesi stadı arılar bastı. Yayıncı kuruluşun kameralarına yansıyan görüntü herkesi şaşırtırken arıların maç esnasında tehlike yaratıp yaratmayacağı merak konusu oldu.



Türkiye Kupası'nda Fatih Terim Stadı'nda bu akşam saat 20: 45'de Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşması oynanacak.



Bu önemli maç öncesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Arılar stadı bastı. Bu görüntüler yayıncı kuruluşun kameralarına korkunç bir şekilde yansıdı.



Bugün gün içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de arıların baskını yaşanmış özellikle motorlu sürücüler sıkıntılı anlar yaşamıştı.



Arı istilası sonrası, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na profesyonel kıyafetli 'arıcı' çağrıldı. Fanatik



