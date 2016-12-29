Başakşehir'den Emre Belözoğlu: Biz Şampiyon Olamazsak Fenerbahçe Olsun

Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, "Başakşehir olamazsa gönlümden Fenerbahçe'nin şampiyon olması geçer" dedi. Yüzde Yüz Futbol programında bir araya gelen Arda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, şampiyonluk konusundaki fikirlerini söylediler.

"BİZ OLMAZSAK FENERBAHÇE OLSUN"

Emre Belözoğlu, "Biz maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Süper Lig'deki en iyi takım, bizim karşımızda kolay maç kazanamaz. Şampiyon olmak istiyoruz ama biz şampiyon olmazsak gönlümden Fenerbahçe'nin şampiyon olması geçer" dedi.