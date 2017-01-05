Başakşehir'den Cenk Ahmet, Aytemiz Alanyaspor ile Anlaştı

Bu sezon lig lideri Medipol Başakşehir'de pek etki veremeyen Cenk Ahmet, ligin yeni ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağladı.

Başakşehir'den Cenk Ahmet, Aytemiz Alanyaspor ile Anlaştı

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan Cenk Ahmet Alkılıç ile kesin olarak anlaşma sağladı.

RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK

Önceki gün Umre'den gelen Cenk Ahmet'in, ilerleyen saatlerde yeni kulübü Alanyaspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ligin ilk yarısında Başakşehir formasıyla 6'sı ilk 11 olmak üzere 9 maçta görev alırken skora etki sağlayamadı.

Alanyaspor'un şu anda teknik direktörlük görevini sürdüren Hüseyin Kalpar, Cenk Ahmet ile 2011/12 sezonunda Çaykur Rizespor'da birlikte çalışmıştı.

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