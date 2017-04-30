Başakşehir'den Beşiktaş'a Twitter'dan Gönderme
Kendi stadında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Başakşehir Twitter'dan yaptığı bir paylaşımında siyah beyazlı takıma göndermede bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile lider Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu 3 gol ile mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Başakşehir karşılaşmadan sonra resmi Twitter hesabından attığı bir tweetle Beşiktaş'a gönderme yaptı.
"EN İYİ TOP OYNAYAN İKİNCİ TAKIMI..."
Kulüp hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Süper Lig'in en iyi top oynayan ikinci takımı Beşiktaş'ı ağırlamaktan gurur duyduk. Yine bekleriz."
İşte Başakşehir'in tweeti:
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