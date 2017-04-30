Başakşehir'den Beşiktaş'a Gönderme

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve siyah beyazlılarla arasındaki puan farkını 4'e indirdi.



Karşılaşma sonunda Başakşehir'in resmi twitter hesabı gönderme içerikli bir mesaj yayınladı. İstanbul ekibi attığı mesajda "Süper Lig'in en iyi top oynayan ikinci takımı Beşiktaş'ı ağırlamaktan gurur duyduk. Yine bekleriz." diye yazdı.



