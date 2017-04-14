Başakşehir'de oy kullanmaya engel yok!..

Başakşehir Belediyesi, referandum da oy kullanacak olan yaşlı, engelli ve sağlık sorunu olan vatandaşlara ulaşım desteği sağlayacak. Ortopedik engelliler ve tekerlekli sandalyeye bağımlı olanlar özel engelli aracı ile kalp hastalığı, nefes darlığı gibi sağlık sorunları olanlar da otomobillerle sandıklara götürülerek temel vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri sağlanacak.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, oy kullanmanın temel vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın bu kutsal görevi yerine getirmelerine yardımcı olacağız. Gelen taleplere göre vatandaşlarımızı evlerinden alıp sandığa götüreceğiz. Oylarını kullandıktan sonra da tekrar evlerine bırakacağız. Gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

Başakşehir Belediyesi İletişim Merkezi'ne bugüne kadar 210 asansörlü araç talebi, 250'nin üzerinde binek araç talebi geldi. Seçim günü 17 ambulansı da taşıma yapmak için hazır bulundurulacak.

16 Nisan Pazar günü 09.00-17.00 arasında isteyen vatandaşlar, Başakşehir Belediyesi tarafından oy kullanacakları okullara taşınacak. Hizmetten yaralanmak isteyenlerin 444 0 669 numaralı iletişim merkezini arayarak talepte bulunmaları yeterli olacak. Seçim günü bile gelecek talepler karşılanacak.