Başakşehir'de Devler Ligi Müziği

Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı sahasında 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stat hoparlörlerinden Devler Ligi müziği çalındı. Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı Adebayor (3) ve Mustafa Pektemek'in golleriyle 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 2. sıradaki yerini korudu ve rakipleriyle arasındaki puan farkını da açtı. Turuncu-lacivertli takımın aldığı bu galibiyetin ardından stat hoparlörlerinden Devler Ligi'nin müziği çaldı. Ligde ilk 2 sırayı alan ekipler Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Eğer Medipol Başakşehir kalan haftalarda yerini korursa, Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.



(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort /İHA)