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Başakşehir'de Banka Soygunu
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Bu Avm'nin Gelirleri Mehmetçik'e Gidecek
Başakşehir'de Banka Soygunu
Başakşehir'de Banka Soygunu
28 Aralık 2016 Çarşamba 16:52
Başakşehir 5. Etap'ta bulunan bir banka şubesine giren 2 kişi, 3 bin 500 doları gasp ederek kaçtı.
Başakşehir 5. Etap'ta bulunan bir banka şubesine giren 2 kişi, 3 bin 500 doları gasp ederek kaçtı.
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Kaynak:
Dunya.com
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