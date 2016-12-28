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Başakşehir'de Banka Soygunu
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Başakşehir'de Banka Soygunu

Başakşehir 5. Etap'ta bulunan bir banka şubesine giren 2 kişi, 3 bin 500 doları gasp ederek kaçtı.

Başakşehir'de Banka Soygunu

Başakşehir 5. Etap'ta bulunan bir banka şubesine giren 2 kişi, 3 bin 500 doları gasp ederek kaçtı.

Kaynak: Dunya.com