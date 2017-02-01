Başakşehir'de Bağımlılıkla Mücadele İçin Yedam Kurulacak

Başakşehir'de, bağımlılıkla mücadele için Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulacak.



Başakşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk bağımlılıklarla mücadelede iş birliği için bir araya geldi.



Görüşmede, belediye ve Yeşilay arasında Başakşehir'de YEDAM kurulması konusunda protokol imzaladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Başakşehir Belediye Başkanı Uysal, bağımlılığı engellemek ve bağımlılık riskini azaltmak adına birçok önemli çalışmaya imza atan Yeşilay ile bu iş birliğini yapmaktan çok memnun olduklarını belirterek, YEDAM'ın ilçeye hayırlı olmasını diledi.



Yeşilay Genel Başkanı Öztürk ise bağımlılıkla mücadelede yerel yönetimlerin desteğini her zaman yanlarında görmek istediklerini vurguladı.



Yerel yönetimlerle iş birliğini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya başladıklarını aktaran Öztürk, YEDAM'ın ilçede bağımlılık alanında çocuk ve gençlere özel çalışmalar yapmasını amaçladıklarını ifade etti.



Protokol kapsamında, YEDAM tarafından güncel ve bilimsel bilgilerle donatılarak yetiştirilen uzmanlar, Başakşehir Belediyesinin belirlediği bölgelerde bağımlılıkla ilgili seminer ve eğitimler düzenleyecek. Ayrıca bu seminer ve eğitimlerin saha çalışmaları ile desteklenmesi sağlanacak.