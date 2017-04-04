Başakşehir'de Adebayor Şoku

Başakşehir'in ilk golünü kaydeden Adebayor, sakatlanarak oyunu sedye ile terk etti.

Başakşehir'de Adebayor Şoku

Ligde Akhisar Belediyespor'a yenilerek moral kaybeden Başakşehir, rakibini Ziraat Türkiye Kupası'nda yenerek son 4'e kalan ilk takım oldu. Karşılaşmada Başakşehir'in ilk golünü kaydeden Adebayor, sakatlanarak oyunu sedye ile terk etti.

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Akhisar Belediyespor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

ADEBAYOR SEDYE İLE OYUNU TERK ETTİ

Süper Lig'de 4 maçta 2 golü bulunan Emmanuel Adebayor, Akhisar Belediyespor karşısında takımının ilk golünü attı. Ligde Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor müsabakalarında birer golü bulunan deneyimli futbolcu, Türkiye kariyerindeki üçüncü gol sevincini Akhisar Belediyespor karşısında yaşadı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan yıldız futbolcu, yerini Mehmet Batdal'a bıraktı. Mehmet Batdal da oyunun son bölümünde takımının 2. golüne imza attı. Bu sezon ligde 5 golü bulunan Mehmet Batdal, kupadaki ilk golünü kaydetti.

Bu sezon kupada oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, bu müsabakaların 6'sında kalesini gole kapattı.

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