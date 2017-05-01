Başakşehir Beşiktaş'ı Yendi, Sosyal Medyada Caps Çılgınlığı Başladı
Süper Lig'de Başakşehir'in evinde Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmadan sonra sosyal medyada caps çılgınlığı başladı.
Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı. Turuncu-lacivertliler lider Beşiktaş'la puan farkını 4'e indirdi. Başakşehir'in gollerini Cengiz Ünder (2) ve Adebayor, siyah-beyazlıların golünü ise Demba Ba attı.
Beşiktaş Başakşehir'e yenildi, sosyal medyada caps çılgınlığı başladı.
İŞTE O CAPSLER:
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