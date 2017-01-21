Başakşehir Belediyesi hayalini gerçekleştirdi

27 yaşında okuryazar oldu

Başakşehir Belediyesi personeli Ekrem Balcı, 27 yaşında hayalini gerçekleştirerek, okuryazar oldu.

Başakşehir Belediyesi'nin gülen yüzü, neşesi Ekrem Balcı okuryazarlık belgesini aldı. Balcı'nın ilk diploma heyecanı düzenlenen bir programla kutlandı. Programa Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Haluk Dikbaş, Hatice Gülgönül, Murat Şahin, Bedri Sinan Gül, Birim Müdürleri ve belediye personeli katıldı. Başkan Yardımcısı Haluk Dikbaş'ın çabaları ile okuryazarlığa ilk adımını atan Ekrem Balcı, hayalini 27 yaşında gerçekleştirdi.

Balcı'nın mutluluğuna vesile olan Dikbaş, "27 yaşına kadar okula gitmeyen Ekrem bu senenin başında 'ben okuryazar olmak istiyorum' dedi. Halk Eğitim Müdürümüz ile görüştük ve ilk adımımızı attık. Şu an uzun ve yorucu bir süreci gayreti, azmi sayesinde tamamladı ve okuryazar oldu. Karnesini aldı. Bugün de burada Ekrem'in sevincine ortak olmak için bir araya geldik. Onu ne kadar sevdiğinizi değer verdiğinizi biliyorum. Ben inanıyorum ki Ekrem gayreti sayesinde çok daha ilerleyecek" dedi.

Ekrem Balcı, okuryazarlık belgesini Başkan Yardımcısı Haluk Dikbaş'ın elinden aldı. Balcı, teşekkür konuşmasında şunları dile getirdi: "Mutluluğuma ortak olduğunuz ve beni yalnız bırakmadığını için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Başkan Yardımcımız Sayın Haluk Dikbaş'a bana verdiği destek ve yardım için teşekkür ediyorum. Okumaya başlayacağım. Bu ilk karnem, çok mutluyum. Uzun bir yol bu beni desteklemenizi istiyorum." Ekrem Balcı, daha sonra kendisi için hazırlanan pastayı keserek belediye personelinin tebriklerini kabul etti.