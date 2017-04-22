Başakşehir Başkanı: İçimize Sızan Düşmanların Takipçisi Olacağız

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Çaykur - Rizespor maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yayınladı. Gümüşdağ, "Tatsız münakaşa nedeniyle basın mensubu dostlarımızdan özür diliyorum. Taraftarımızın içine sızan düşmanlarımızın yakın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Gümüşdağ'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"TATSIZ MÜNAKAŞA BENİ DERİNDEN ÜZDÜ"

"Ben, yönetim kurulu arkadaşlarım ve hocamız, bir kolej takımı olma ruhunu, sportif başarıdan daha fazla önemseriz. Bu akşam rize'de maçtan sonra oyuncularımızın bazılarının basın mensubu arkadaşlarımızla yaşadığı kısa da olsa tatsız münakaşa bu yüzden beni derinden üzdü.

Olaydan etkilenen basın mensubu dostlarımızdan samimiyetle özür diliyorum.

"İÇİMİZE SIZAN DÜŞMANLARIMIZIN TAKİPÇİLERİ OLACAĞIZ"

Biz gerekli konuşmaları aile içinde tabi ki yapacağız. Fakat taraftarlarımızın içine sızan, taşkınlıkları ve küfürleri ile bu provakasyonu yaratıp bu son derece kritik süreçte bizlere böyle bir sınav yaşatan düşmanlarımızın da yakın takipçileri olacağız. Bunun da bilinmesini istiyorum."