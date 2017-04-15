Başak ve İpek'ten İki Dev Zafer

İstanbul'da düzenlenen Lale Kupası Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Başak Eraydın tekler, İpek Soylu çiftler şampiyonu oldu.



Türk tenisi tarihi günlerinden birini daha geride bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Göztepe Gülbahçe Spor Tesisi'nin bu yıl beşincisine ev sahipliği yaptığı 60 bin dolar toplam para ödüllü Lale Kupası Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Başak Eraydın teklerde, İpek Soylu da çiftlerde mutlu sona ulaşmayı başardı.



Sırasıyla Britanyalı, Yunan, Rus ve Polonyalı rakiplerini eleyerek geldiği finalde Çek Petra Krejsova ile karşı karşıya gelen Eraydın, şampiyonluk maçında etkileyici bir performansa daha imza attı. 2-0 geriye düştüğü finalde skoru 3-3'te eşitledikten sonra arkasına bakmayan Başak, üst üste dokuz oyun birden kazanıp büyük ödülü kucakladı.



55 dakika sonunda Krejsova'yı 6-3, 6-0'la mağlup ederek tekler kariyerinin en büyük zaferine uzanan 22 yaşındaki Eraydın, bu başarısı neticesinde dünya sıralamasında yeniden ilk 300'e girmeye hak kazandı. Bu sezonki ilk kupasını kaldıran Başak, toplamda 12. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Çiftler kupası İpek Soylu'nun



Tekler finalinden önce oynanan çiftler finalinde ise Rus Veronika Kudermetova ile ortaklık kuran İpek Soylu'nun üstünlüğü vardı. Zorlu organizasyonun 1 numaralı seribaşı ekibi Soylu/Kudermetova, maç puanı çevirdikleri finalde Rus tandem Polina Monova/Ksenia Lykina'yı 4-6, 7-5, 11/9'la geçip zirveye çıktı.



Lale Kupası'nda dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ile İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep takdim etti. - İSTANBUL