Başak Koleji Öğrencileri Dünya Barışı Afiş Yarışması'na Katıldı

Türkiye Lions Kulübü tarafından düzenlenen ve ulusal çapta tüm okulların katılımının sağlanmasıyla gerçekleşen, 2016-2017 'Lions International Peace Poster Contest' Dünya Barış Afişi Konu Resim Yarışmasında Aydın Özel Başak Koleji öğrencilerinden;



Eylül Peren Çoktu (Genel Yönetmen Özel Ödülü), Duygu Aydın (Sergilenme) dereceleriyle yarışmada yer almışlardır.



Başak Koleji Görsel Sanatlar Öğretmeni Burak Erim "Özenle çalışan ve okulumuzu en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimizi kutlar aynı başarının artarak devam etmesini dileriz" diyerek öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti. - AYDIN