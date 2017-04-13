Başak Koleji Küçük Bayanlar Voleybol Takımı Aydın Şampiyonu Oldu

Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Kulüpler Arası Voleybol Minik Bayanlar İl Birinciliği müsabakaları sonucunda Başak Koleji tüm rakiplerini yenerek namağlup il şampiyonu oldu.



Kulüpler Arası Voleybol Minik Bayanlar İl Birinciliği final maçında Aydın Gençlik Hizmetleri Spor Kulübünü 2-1 yenen Başak Koleji Küçük Bayanlar Voleybol Takımı İl birincisi olarak gruplarda Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı. - AYDIN