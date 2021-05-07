Başak Karaca kimdir? Başak Karaca kaç yaşında, nereli? Başak Karaca biyografisi!

Coca Cola Company, Türkiye Genel Müdürü olan Başak Karaca kimdir? Kendi danışmanlık şirketini kurarak birçok şirkete marka, strateji, iş geliştirme, pazara giriş ve verimlilik konusunda destek oldu. Başak Karaca kaç yaşında, nereli? Başak Karaca mesleği nedir? Başak Karaca hayatı ve biyografisi nedir?

Kariyeri boyunca Harvard, Insead, Sorbonne ve MIT'de yöneticilik eğitimleri ve sertifikalar aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin hemen ardından, Procter&Gamble Pazarlama Departmanı'nda işe başlayarak Türkiye'de pazar uygulamaları tecrübesi edinmesiyle birlikte şirketin bölge merkezi olan İsviçre'de global marka stratejilerinin bölgeye uyarlanması, tutarlı marka inşası ve tutundurma faaliyetlerini yönlendirdi. Coca Cola Company, Türkiye Genel Müdürü olan Başak Karaca kimdir? Başak Karaca kaç yaşında, nereli? Başak Karaca mesleği nedir? Başak Karaca hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BAŞAK KARACA KİMDİR?

Başak Karaca, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra?Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Siyaset Bilimi/Uluslararası İlişkiler çift ana dal bölümlerinden dereceyle mezun oldu.

Kariyeri boyunca Harvard, Insead, Sorbonne ve MIT'de yöneticilik eğitimleri ve sertifikalar aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin hemen ardından, Procter&Gamble Pazarlama Departmanı'nda işe başlayarak Türkiye'de pazar uygulamaları tecrübesi edinmesiyle birlikte şirketin bölge merkezi olan İsviçre'de global marka stratejilerinin bölgeye uyarlanması, tutarlı marka inşası ve tutundurma faaliyetlerini yönlendirdi.

Şirketin yurt dışındaki stratejik yapılarında görev almaya devam etti ve? P&G'nin?Amerika-Cincinnati'deki global merkezinde marka, inovasyon, patent, strateji?ve?sürdürülebilir iş geliştirme konularında çalıştı. Cenevre'de,?Orta-Doğu Avrupa/Ortadoğu/Afrika bölgesinde Head & Shoulders ve saç şekillendirme ürünleri iş sonuçlarından sorumlu pazarlama direktörü oldu.

Yurt dışında geçen 10 yılın ardından Türkiye'ye dönerek Ülker Çikolata Pazarlama Genel Müdürü olarak başladığı Yıldız Holding'te pazarlama ve yetkinlik geliştirme konularında üst düzey çalışmalar yaparken Türkiye/Ortadoğu/Kuzey Afrika/Orta Asya'dan? Sorumlu Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak?Ülker, Godiva (market), McVities'le birlikte marka ve tüketici faaliyetlerine yön verdi.

Kendi danışmanlık şirketini kurarak birçok şirkete marka, strateji, iş geliştirme, pazara giriş ve verimlilik konusunda destek oldu. 2018 yılından itibaren Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

2 çocuğu ve bir kedisi ile beraber İstanbul'da yaşayan Başak Karaca'nın en büyük tutkusu yeni tecrübeler edinmek ve öğrenmektir. Bu sene Anadolu Üniversite'si Aşçılık Ön Lisans Programı'nı yüksek onur derecesiyle bitirmek kendisini çok gururlandırmaktadır.