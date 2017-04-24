Başak Eraydın Istanbul Cup'ta Ana Tabloda

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta Milli Tenisçi Başak Eraydın, 2. eleme maçında Rus Alla Kudryavtseva karşısında 2-1 kazanarak ana tabloda mücadele etmeye hak kazandı.



Garanti Koza Arena'da oynanan karşılaşmada Milli Tenisçi Başak Eraydın, üçüncü kez katıldığı TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta 2. eleme maçında Rus tenisçi Alla Kudryavtseva'yi 2-1 mağlup ederek ismini ana tabloya yazdırdı. Milli raket üçüncü kez katıldığı TEB BNP Paribas'ta ilk kez ismini ana tabloya yazdırmış oldu. Başak, Rus rakibi Kudryavtseva'yı 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. Başak Eraydın dün oynanan 1. eleme maçında Tereza Smitkova'yı da 4-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etmişti.



"FORMDA OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"



Milli sporcu Başak Eraydın mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sene ilk kez ana tabloya ismini yazdıran milli raket, formda olduğunu söyleyerek, "Bu sene ilk defa WTA elemesinden çıktım. Son zamanlarda performansımın gittikçe iyiye gittiğini düşünüyorum. Formda olduğumu düşünüyorum ve bugün de bunu sahaya yansıttığım için mutluyum" dedi.



"KARİYERİMİ OLUMLU ETKİLEDİ"



Lale Cup'taki şampiyonluğunun kendisini olumlu etkilediği aktaran Başak, "Uzun zamandır almak istediğim bir şampiyonluktu. Benim kariyerimde büyük bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Burada gösterdiğim performansımın da hem mental anlamda hem fiziksel anlamda olumlu etkilediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"GRAND SLAM'A GİTMEK İSTİYORUM"



Hedefleri arasında sene sonunda Amerika Açık'a girebilmek istediğini söyleyen Başak, "Sezon için özellikle bir şey planlamadım ama Amerika Açık'takı sıralamamı yakalayabilmek istiyorum. Sene başında planladığım turnuva oydu. Sene sonunda en az Amerika Açık'a kadar gitmek istemiştim. Ama böyle giderse bir önceki Grand Slam'a da yetişme şansım var. Olursa gideceğim" şeklinde konuştu.



(Uygar Aydın / İHA)