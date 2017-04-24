Başak Eraydın, İstanbul Cup'ta ana tabloda



İSTANBUL - TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta Milli Tenisçi Başak Eraydın, 2. eleme maçında Rus Alla Kudryavtseva karşısında 2-1 kazanarak ana tabloda mücadele etmeye hak kazandı.

Garanti Koza Arena'da oynanan karşılaşmada Milli Tenisçi Başak Eraydın, üçüncü kez katıldığı TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta 2. eleme maçında Rus tenisçi Alla Kudryavtseva'yi 2-1 mağlup ederek ismini ana tabloya yazdırdı. Milli raket üçüncü kez katıldığı TEB BNP Paribas'ta ilk kez ismini ana tabloya yazdırmış oldu. Başak, Rus rakibi Kudryavtseva'yı 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. Başak Eraydın dün oynanan 1. eleme maçında Tereza Smitkova'yı da 4-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etmişti.