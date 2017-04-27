Başak Eraydın, Ayla Aksu'yu 2-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Başak Eraydın, bir diğer milli sporcu Ayla Aksu'yu 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Başak Eraydın, Ayla Aksu'yu 2-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Başak Eraydın, bir diğer milli sporcu Ayla Aksu'yu 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Garanti Koza Arena'daki tekler ikinci tur maçında dünya 257 numarası Başak Eraydın ile dünya sıralamasının 312. basamağında yer alan Ayla Aksu karşı karşıya geldi.

İlk seti 6-1, ikinci seti de 6-3 kazanan Başak Eraydın, çeyrek finalde turnuvanın 3 numaralı seribaşı dünya 33 numarası Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu ile karşılaşacak.

İSTANBUL / DHA

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