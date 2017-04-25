Barzani, PKK'dan Sincar'ı Terk Etmesini İstedi

Türkiye'nin bu gece Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da bulunan PKK hedeflerine düzenlediği hava saldırısı, bölgede dengeleri değiştiriyor.

BARZANİ, PKK'DAN SİNCAR'I TERK ETMESİNİ İSTEDİ

Irak Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani, terör örgütünden bölgeyi terk etmesini istedi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Herkes tarafından defalarca Şengal Dağı'nı boşaltılmaları talep edildiği halde PKK kimseyi dinlememiştir. Buradan bir kez daha PKK güçlerinin sorunların daha da derinleşip istikrarsızlığa sebebiyet vermemelerini, bölge halkının dönmesine izin vermelerini, Şengal Dağı ve bölgeden çekilmelerini talep ediyoruz."

AJANS SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ

Reuters haber ajansının dünyaya son dakika olarak geçtiği açıklamada, "Bu sorunların tamamen, PKK'nin bölgede bulunmasından kaynaklandığını belirtmek gerekir. Onların orada bulunması, baş ağrıtmaktadır" denildi.